Musei: Sangiuliano, ‘Prima #domenicalmuseo 2024 conferma successo iniziativa’

Gennaio 7, 2024

Milano, 7 gen. (Adnkronos) – “La prima #domenicalmuseo del 2024 è stata un successo. Anche questa volta, numerosi italiani e turisti stranieri hanno approfittato dell’ingresso libero per trascorrere l’ultimo giorno delle Festività in un luogo della cultura statale. Un risultato che conferma i numeri importanti registrati nel 2023 e che dimostra una volta di più il legame forte tra i visitatori e il patrimonio di arte e bellezza della nostra Nazione. I musei e i luoghi della cultura rappresentano i punti della geografia identitaria dell’Italia e la risposta del pubblico testimonia l’apprezzamento per il nostro lavoro di ampliamento dell’offerta. Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori in servizio oggi nelle strutture museali”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati della domenica al museo finora disponibili.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.299; Pantheon 13.486; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8.150; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.483; Reggia di Caserta 5.928; Musei Reali di Torino 5.928; Galleria dell’Accademia di Firenze 5.360; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 5.205; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 4.770; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 4.363; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 4.292; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.300; Palazzo Reale di Napoli 2.690; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.686; Pinacoteca di Brera 2.106; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.030; Galleria Borghese 1.930; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.748; Palazzo Ducale di Mantova 1.667; Cenacolo Vinciano 1.615; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 1.578; Villae – Villa d’Este 1.469; Complesso monumentale della Pilotta 1.285; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.132; Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.056, Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.026; Museo di Capodimonte 1.000.

A questi dati si aggiungono i 10.723 visitatori del Vittoriano e i 3.236 del Giardino di Boboli.