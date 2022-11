Musica: a Milano serata speciale dedicata a Valerio Negrini, poeta e fondatore dei Pooh

Novembre 18, 2022

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – L’11 gennaio 2023 al Teatro Pime di Milano si terrà una serata speciale dedicata a Valerio Negrini, poeta e fondatore dei Pooh, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. La serata di musica avrà come ospiti non solo Roby Facchinetti e Red Canzian, che hanno condiviso con lui l’incredibile storia dei Pooh, ma anche Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Leonardo Manera e tanti altri amici di sempre.

L’evento è promosso da Anpil (Insieme per i Bambini) Onlus, associazione nata per aiutare i bambini di Haiti, a cui Negrini era molto legato. Dal 1998, l’associazione promuove l’istruzione di qualità in Italia e all’estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo. L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’associazione Anpil a supporto della scuola di musica di Sainte Trinité, grande risorsa educativa per Haiti, per l’acquisto di strumenti musicali e borse di studio per studenti di talento che non hanno le possibilità per studiare.

La serata dedicata a Valerio Negrini è stata fortemente voluta dalla moglie Paola Racca e da Massimiliano Salierno, direttore Anpil, per raccontare la storia dell’autore dei più grandi successi dei Pooh e rendere omaggio al suo immenso valore come autore. L’obiettivo sarà quello di condividere con i presenti un Valerio inedito, com’era in famiglia, con gli amici, attraverso racconti e aneddoti di chi lo ha conosciuto non solo come autore, ma e soprattutto come uomo, padre e amico. I biglietti per la serata sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone.