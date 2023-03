Musica: classifiche album, subito in vetta ‘Memento Mori’ dei Depeche Mode**

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Novità in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi/Gfk. Arriva il ciclone Depeche Mode che, con il loro album ‘Memento Mori’ conquistano subito, appena entrati in classifica, il gradino più alto del podio. Grande salto in avanti per i Pink Floyd che con ‘The Dark Side of The Moon’ balzano dal 29mo al secondo posto. Perde un posto, assestandosi in terza posizione, Lazza con ‘Sirio’. ‘Il coraggio dei bambini’ di Geolier si piazza in quarta posizione (era terzo) mentre scivola dal quarto al quinto posto ‘Rave, eclissi’ di Tananai.

Resta al sesto posto rispetto ad una settimana fa ‘Milano Demons’ di Shiva, così come rimane al settimo ‘Materia Pelle’ di Marco Mengoni. Seconda new entry della settimana, all’ottavo posto, ‘Did You Know That There is A Tunnel Under The Ocean Blvd’ di Lana Del Rey, mentre passa dal quinto al nono gradino Tahasup, con la sua ‘C@ra++ere S?ec!@le’. Chiudono la classifica degli album i Maneskin con ‘Rush!’, che una settimana fa erano al nono posto.

Per quanto riguarda il podio dei singoli, resta sul gradino più alto Lazza con ‘Cenere’, mentre passa dal terzo al secondo Tananai con ‘Tango’. Guadagna una posizione ed è terzo ‘Due Vite’ di Marco Mengoni.