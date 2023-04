Musica, Drake: uscito il nuovo singolo “Search and Rescue”

Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Pubblicato oggi a sorpresa “Search & Rescue”, il nuovo singolo di Drake, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è la prima uscita solista di Drake nel 2023, prodotta da Bnyx, con il quale aveva collaborato già lo scorso anno. Il rapper multiplatino ritorna dopo LP “Her Loss” in collaborazione con 21 Savage pubblicato a fine 2022.

Un audio di Kim Kardashian è presente all’interno del singolo mentre parla con la madre Kris della sua relazione, ormai giunta al termine, con Kanye West, da sempre rivale musicale di Drake. L’audio della conversazione è stata estrapolata da un episodio risalente al 2021 di “Keeping Up With the Kardashians”.

Questo nuovo singolo sembrerebbe aprire un nuovo capitolo della carriera di Drake, continuando il periodo altamente prolifico della sua discografia degli ultimi due anni, iniziato con l’album “Certified Lover Boy” nel 2021, seguito poi da “Honestly, Nevermind’ e con il joint EP “Her Loss”. Tra le particolarità di Drake, la necessità della ricerca della perfezione in sala di registrazione per sentirsi vivo.