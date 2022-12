Musica: Guccini, ‘Canzoni da intorto’ è Disco d’Oro a meno di un mese dall’uscita

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Successo immediato per Francesco Guccini e il suo nuovo disco Canzoni da intorto che dopo aver debuttato sul podio delle classifiche Fimi/GfK (1mo posto vinili; 2° posto dischi) a una sola settimana dalla sua release per Bmg, ottiene oggi, a poco più di tre settimane, la certificazione di Disco d’Oro. Un altro importantissimo risultato ottenuto grazie alle vendite dei prodotti esclusivamente fisici, che si somma alla posizione stabile in Fimi/GfK – dopo il debutto ai vertici di cui sopra – al 2° posto dei vinili e al 4° posto dei dischi più venduti della settimana.

Progetto speciale, unico nel suo genere, ‘Canzoni da intorto’ è il concept album che l’artista ha sempre desiderato realizzare e che ora ha preso finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia. “È innegabile che c’è un pubblico anche oltre lo streaming, che apprezza ancora il rito di acquistare un disco e di ascoltarlo dall’inizio alla fine. ‘Canzoni da intorto’ è un concept album che bisogna ascoltare per intero. Farlo uscire in questa modalità era l’unica scelta possibile per valorizzare e distinguere la sua natura”, racconta Dino Stewart, Managing Director Bmg.