Musica: Linkin Park, nuovo tour? Oggi scadono i misteriosi countdown lanciati sui social**

5 Settembre 2024

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Una serie di misteriosi countdown, cominciati una settimana fa e l’ultimo dei quali -di sei giorni fa- che rimanda alla data di oggi come ultima scadenza. A postarli sui social i Linkin Park, creando così da giorni tra i followers una suspence in relazione a qualcosa che sta per accadere e che ha come termine ultimo proprio il 5 settembre. L’ultimo post reca anche una scritta: “Be a part of something”, ‘essere parte di qualcosa’. Ma cosa? Cresce dunque l’attesa e le domande su cosa comunicherà il gruppo musicale di rock alternativo americano: fra i commenti si sprecano le domande, nel tentativo di capire.

In cima alla classifica delle ipotesi il ritorno della band sul palco con un nuovo tour, dopo anni di stop, insieme ad un nuovo frontman (dopo la tragica scomparsa del cantante del gruppo, Chester Bennington, nel 2017, trovato senza vita nella sua residenza a Palos Verdes Estates in California). Diciotto ore fa, il leader della band Mike Shinoda ha messo un altro post su X: “Non fare tardi. Diretta streaming domani alle ore 15.00 PT (ovvero la mezzanotte italiana, ndr)”. Non resta che aspettare svegli.