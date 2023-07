Musica: Marceschi (Fdi), ‘solidarietà a Beatrice Venezi’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà al direttore d’orchestra Beatrice Venezi, accusata ingiustamente di neofascismo da diverse associazioni di Nizza che hanno protestato contro il suo arrivo alla direzione dell’Orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale e per il Concerto di Capodanno”. Lo dichiara Paolo Marceschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura del Senato in merito alle polemiche sollevate dall’estrema sinistra francese per la scelta della direttrice.

“Venezi – precisa – non è neofascista, o una pericolosa eversiva. E credo fermamente, come affermato anche dal direttore dell’Opera di Nizza, che la musica dovrebbe unire superando gli schieramenti politici. Il resto sono solo polemiche pretestuose e che nascondono qualcosa di misogino: un atteggiamento ostile alle donne e all’italianità”, conclude Marceschi.