Musica: Mario Venuti festeggia 60 anni e 40 di carriera in tour, il 19 gennaio al Blue Note

Gennaio 12, 2024

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Prosegue con successo la tournée di Mario Venuti nei teatri e nei club italiani, promossa da Barley Arts, che celebra il doppio traguardo dei 60 anni e dei 40 anni di carriera del cantautore. L’appuntamento a Milano è per venerdì 19 gennaio al Blue Note con ’60 + 40 100% Mario Venuti’.

“Torno sempre con piacere a cantare a Milano dove trovo sempre una calda accoglienza -afferma Venuti-. Il Blue Note poi è la location perfetta per questo concerto, tutto plasmato su sonorità jazz e bossa. Però si tratta pur sempre di canzoni, per cui non vedo l’ora di sentire le voci dal pubblico farmi eco sulle note dei miei pezzi più noti”.

Nel tempio milanese del jazz, del blues e del soul Venuti porterà la sua musica ricca di raffinatezza, carisma, contaminazioni e continue sperimentazioni in due set: il primo, alle 20.30, sold out; il secondo alle 23. Il cantautore proporrà un concerto caratterizzato dalle calde sonorità jazz con uno sguardo al suo amato Brasile e interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a tante canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili. Ad accompagnarlo sul palco, i musicisti Pierpaolo Latina al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.