Musica: Milletarì dirige Filarmonica Oviedo, tra i brani anche Tchaikovsky

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Tre brani per scandire il ritorno alla luce dopo l’oscurità. Il maestro Vincenzo Milletarì ritorna in scena giovedì 31 ottobre, in Spagna, per dirigere la Filarmonica di Oviedo con opere di Manuel Martínez Burgos, Aleksandr Scriabin e Tchaikovsky. L’esibizione, che aprirà la manifestazione “Las Jornadas de Piano Luis G. Ibern” all’Auditorium “Principe Felipe”, vedrà la partecipazione, al piano, di Jaeden Izik-Dzurko.

“I tre brani sono legati tra di loro da un filo conduttore: la rinascita”, spiega Milletarì, che con il concerto di Oviedo inaugura un tour europeo in nove tappe che lo porterà, tra le tante destinazioni, anche a Goteborg e Praga, per poi approdare in Italia, a giugno, dove dirigerà la Filamornica Arturo Toscanini. A Oviedo sarà la prima assoluta di “Umanità che esce dalle tenebre, e lotta, instancabilmente, per raggiungere la luce” di Burgos a inaugurare il trittico che proseguirà con il “Concerto per pianoforte e orchestra in fa diesis minore” di Scriabin, seguito dalla celebre “Sinfonia n° 5 in mi minore” di Tchaikovsky.

“Il tempo scandito dalle campane nell’opera di Burgos e l’incedere costante di Tchaikovsky – prosegue Milletarì – sono metafore vive ancora oggi: immagini inequivocabili che ci ricordano come la vita sia un perenne fluire, alcune volte inesorabile, ma sempre caratterizzato dalla presenza di un’ancora irrinunciabile: la speranza del lieto fine”.