Musica: Ruggeri, ‘amareggiato che per mio ritorno in tv si sia parlato di ‘Tele Meloni”**

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Mi sono molto amareggiato quando sono tornato in tv e alcuni hanno cominciato a parlare di ‘Tele-Meloni’. La notizia non era che io facessi tv, che credo di avere fatto sempre abbastanza bene, ma il fatto che per anni nessuno mi avesse mai più chiamato. Perché nessuno si è chiesto come mai, perché nessuno ha scritto ‘dov’era Ruggeri in questi tre anni?”. Lo sfogo è di Enrico Ruggeri, che parla in un’intervista a tutto tondo ospite degli studi di Adnkronos per la prima puntata del vodcast ‘Adnkronos Stars’. Il problema, spiega il cantautore milanese, “è quando non ti chiamano. Quando ti ‘epurano’ palesemente, paradossalmente ti fanno anche un favore, perché diventi un martire. Ma quando semplicemente non ti chiamano nessuno sente la tua mancanza, perché l’universo della tv e della comunicazione è tanto variegato che uno non se ne accorge”.

E parlando della sua trasmissione su Rai2, ‘L’Occhio del Musicista’, che ha finito di registrare e della quale vedremo ancora due puntate di stagione, spiega: “Ci sono un sacco di giovani bravissimi che fanno cose interessanti ma sono fuori dal giro. Vengono chiamati sempre gli stessi 20, 25, in un circolo vizioso che lascia fuori dei veri talenti. Per fare qualche nome Erika Mou, Fulminacci, Mirkoeilcane e altri. Io questi ragazzi voglio difenderli, ecco perchè invito loro”. Nel programma c’è sempre, rigorosamente “musica dal vivo e anche ben suonata con musicisti che sono una garanzia”, spiega Ruggeri.