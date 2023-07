Musica: Varchi (Fdi), ‘proteste contro Venezi grottesche’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al direttore d’orchestra Beatrice Venezi, apprezzata a livello internazionale, oggi destinataria di una anacronistica protesta a opera dei collettivi francesi. La sua presenza in Francia è naturalmente motivo d’orgoglio per l’Italia e testimonia affinità tra le due nazioni. Le proteste contro di lei sono grottesche e mi auguro che il sindaco di Nizza non si lasci intimorire garantendo così al suo pubblico uno spettacolo di sicura qualità”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e segretaria d’aula alla Camera.