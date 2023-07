Musica: Vasco, ‘ho bisogno di normalità, non sono a disposizione’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – ”Sono disponibile, non a disposizione”. Così’ Vasco Rossi, in vacanza a Zocca, il paese dove è nato e dove va risposarsi dopo una tournée ogni estate, in una intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’ esprime la sua voglia di normalità resa difficile dal continuo assedio sei suoi fan. ”Mi fa piacere far piacere a chi viene qui – dice Vasco – ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da un altro posto lontano, possa pretendere un autografo”.

”Dedico due momenti della giornata a queste cose ma per il resto voglio fare la mia vita. Ho bisogno della mia normalità”, spiega la rockstar a ‘La Stampa’, esprimendo la sua esigenza di riprendere contatto col mondo reale e le cose care. La madre, le vie dove ragazze realmente esistite hanno ispirato le sue canzoni degli inizi, da Silvia a Susanna ad Albachiara, questo cerca Vasco in vacanza nel suo paese: ”Tengo sempre distinta la mia vita normale da quella di rockstar”, conclude.