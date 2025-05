Musica: Venditti, ‘Papa Leone XIV? E’ romanista, una garanzia’

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Papa Leone XIV “mi dicono che sia romanista, che è un plus, per me è una garanzia”. Scherza così Antonello Venditti, ospite stasera a ‘Cinque minuti di Bruno Vespa. E sul suo rapporto con la fede, il popolare cantautore romano scandisce: “C’è Antonello che è laicissimo e Venditti che è cattolicissimo -dice- e tra questi due poli io trovo il mio equilibrio. Antonello parla con Venditti ogni notte”.

Venditti celebra quest’anno i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’, l’album che forse più di tutti ha segnato la sua stella re carriera. “‘Notte prima degli esami’ è una canzone universale, che contiene tutte le mie canzoni condensate lì dentro. Ci sono tutte le generazioni”, dice Venditti. Che ricorda un celebre verso del brano: “In ‘Claudia non tremare’ c’è tutta la mia idea di come dovrebbe essere il rapporto uomo-donna”, dice.