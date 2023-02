Musica: Vicenza, furto in casa del rapper MamboLosco, bottino da 100mila euro**

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Un bottino da quasi 100mila euro. E’ quello che avrebbero realizzato i ladri nella casa vicentina del rapper MamboLosco ed ella fidanzata Giulia Ottorini. A denunciarlo è lo stesso rapper attraverso i suoi canali social, in cui mostra le foto dell’azione dei malviventi, che hanno sfondato un vetro per poi introdursi nell’abitazione. Secondo quanto riferito dai due, sarebbe sparito anche un orologio Rolex del valore di circa 13 mila euro.

L’artista della scena trap, il cui vero nome è William Miller Hickman, 33 anni, e la fidanzata, non erano in casa al momento del furto. “Facile quando a casa non ci sono – dice Mambolosco in un video pubblicato su Instagram – Solo a Carnevale potevate fare sta cosa perché siete dei clown”. Il furto messo a punto dai ladri è il secondo a distanza di un anno commesso ai danni del rapper vicentino.