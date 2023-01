Musolino (Civitavecchia), ‘anche per Fiumicino previsti interventi di sviluppo’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – “Al momento si tratta di un’idea piuttosto embrionale, mancano alcuni passaggi amministrativi importanti, ne valuteremo l’impatto se e quando l’iter procederà, senza dimenticare che l’Adsp gestisce anche il porto di Fiumicino e che anche per esso sono previsti da Piano regolatore interventi di sviluppo della funzione crocieristica che stiamo attivando e proseguiremo”. Lo ha detto Pino Musolino, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale durante una conferenza stampa per illustrare i dati delle crociere del 2022 e le previsioni 2023 del traffico crocieristico in merito al progetto Royal per realizzare un terminal fuori dalla giurisdizione dell’Adsp.

“Il giorno che il progetto sarà più completo faremo ulteriori riflessioni, e secondo me è opportuno che ne faccia anche in generale lo Stato, perché va ricordato che solo qui a Civitavecchia lo Stato ha messo più di 200 milioni di euro di investimento per far funzionare e costruire le strutture crocieristiche e teoricamente ne metterà altri 40 o 50 forse qualcosina di più a Fiumicino, c’è quindi anche un discorso di valorizzazione e capitalizzazione dell’investimento pubblico nel settore”, ha concluso Musolino.