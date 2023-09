Musumeci: “Inseriremo la parola mare in Costituzione”

Settembre 16, 2023

Palermo, 16 set. (Adnkronos) – “Incredibile ma vero: la nostra Costituzione non cita mai la parola mare, pur essendo l’Italia la Nazione marittima per eccellenza. Serve un nuovo approccio culturale, cominciando proprio dalla Carta costituzionale. Per questo proporremo al Parlamento un comma aggiuntivo nell’articolo 119 per consacrare un obiettivo non del tutto scontato, impegnativo per tutti: la Repubblica tutela e valorizza il mare”. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a Trieste, a chiusura del Forum “Risorsa Mare”, la due giorni realizzata dal ministero in collaborazione con il Gruppo Ambrosetti.

“Il mare – ha concluso Musumeci- può diventare uno dei più efficaci motori di crescita dell’Italia.”