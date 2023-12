Musumeci, ‘invito Cecchi al tavolo per il Piano del mare’ 

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – ”Voglio invitare lei in maniera permanente il presidente di Confindustria Nautica Cecchi al tavolo sul Piano del mare. Tutti intorno al tavolo dovremo trovare una sintesi, sarà un primo passo perchè il mare è un tema prioritario per il governo. Il mare vuol dire sicurezza e non solo un tema economico. Nel subacqueo, insieme alla spazio, ci giochiamo le migliori carte, perchè può essere alimentazione, ma anche le terre rare per l’industria e che dobbiamo scoprire attraverso piano strategico e normativo e il prossimo 19 dicembre terremo il Cipom”. Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica.

‘Abbiamo bisogno di nuovi posti barca. E’ assurdo che il turista da diporto debba cercare e scegliere coste di altri Paesi per la indisponibilità delle nostre realtà, che invece potrebbero crescere dal punto di vista economico e sociale. Dobbiamo lavorare con le Regioni per creare nuovi porti turistici. I nostri porti barca sono circa 170 mila, ma non bastano. Non possimo non cogliere questa opportunità per il turismo da diporto”.