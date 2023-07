Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “La situazione dei mutui a tasso variabile sta diventando insostenibile per le famiglie a medio basso reddito. Abbiamo proposto che, come già accaduto in passato, sia consentito di posticipare il rimborso delle quote capitale, continuando a pagare gli interessi”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.