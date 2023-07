Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Rinegoziare i mutui, allungandone la durata senza aumentare le rate, è fondamentale per aiutare le famiglie. Ma dobbiamo anche pensare a interventi futuri che non pesino sui cittadini, come l’istituzione di un fondo per rimborsare l’eccessivo aumento dei tassi d’interesse”. Lo ha detto al Tg2 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.