Mutui: Silvestri al governo, ‘vostre politiche fumo, nuocete gravemente a salute’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il 15 marzo, in quest’Aula, sono intervenuto per indicarvi una soluzione sui vertiginosi aumenti dei mutui dei cittadini, e da allora l’ho fatto per altre otto volte. Vi ho proposto una cosa molto semplice: tassare gli extraprofitti di quelle banche che stanno facendo utili miliardari su questi incrementi per istituire un fondo che aiutasse chi non ce la fa a pagare. Quel giorno denunciai una crescita delle rate del 40% e vi dissi che non intervenire avrebbe comportato costi sociali importanti. Da allora sono passati 118 giorni, 118 giorni nei quali non avete fatto nulla e nei quali le cose sono di gran lunga peggiorate. Oggi le rate sono cresciute del 75% e un milione di cittadini non riesce a pagarle. Le vostre politiche sono fumo, e come il fumo nuocete gravemente ai cittadini”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, mostrando in Aula le buste paga e le rate dei mutui di alcuni cittadini.