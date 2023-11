Mutui: Silvestri, ‘nuovi dati confermano dolo governo’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “I nuovi dati sul gravare sui bilanci dei cittadini delle rate dei mutui evidenziano tutto il dolo di questo governo. 500 mila persone impiegano oltre la metà del proprio reddito per pagarle e l’esecutivo non fa nulla per aiutarle. Quello del governo non è un errore: è un dolo. Scelgono di garantire i privilegi delle banche con delle tasse facoltative e non fanno niente per chi è sommerso dal dramma dell’aumento delle rate”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.