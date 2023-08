Myanmar: Rojc (Pd), ‘giunta militare liberi Aung San Suu Kyi’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Bisogna ottenere che la Giunta militare disponga la completa liberazione dagli arresti domiciliari per la premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, questo sarebbe il segno di una vera discontinuità. E’ positiva l’amnistia che riguarda molte persone incarcerate dal regime ma ricordiamo che questa dittatura militare ha sempre in pugno il Paese con tutti i poteri e ha appena prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2024”. Lo dichiara Tatjana Rojc, senatrice e capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

“Il gesto della grazia parziale -aggiunge la senatrice dem- può forse essere considerato il segnale di una qualche disponibilità ma ricordiamo che in Myanmar non vi è più alcuna agibilità democratica e, nonostante tutto, solo la figura di San Suu Kyi riesce a tenere accesa una fiammella di speranza”.