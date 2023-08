Myanmar: Ronzulli (Fi), ‘bene grazia parziale a Aung San Suu Kyi, ora totale riabilitazione’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “L’impegno per la pace, le lotte per il rispetto dei diritti umani, le battaglie per la democrazia sono valori imprescindibili e sono stati in tutti questi anni la stella polare dell’ex presidente birmana e premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi. Con la grazia parziale che le è stata concessa, dopo che aveva ottenuto gli arresti domiciliari, si compie un primo importante passo per la sua totale riabilitazione. Ma non dobbiamo smettere un solo istante di mobilitarci, per ottenere il suo immediato e definito rilascio”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.