Nadef: Balboni (Fdi), ‘martedì sospesa commissione per audizione Giorgetti’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Su richiesta di alcuni gruppi di minoranza e con il consenso unanime anche dei gruppi di maggioranza, ho disposto la sospensione dei lavori nella mattinata di martedì prossimo al fine di consentire a tutti i componenti della commissione che lo desiderano di partecipare all’audizione del ministro Giorgetti che si svolgerà in V commissione in relazione alla Nadef, che indica il ddl sulla Autonomia differenziata quale collegato alla manovra finanziaria. Questo al fine di approfondire direttamente con il ministro competente le implicazioni finanziarie del ddl citato, in corso di esame presso la I commissione da me presieduta”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.