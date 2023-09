Nadef: Beghin (M5s), ‘Meloni e Giorgetti prendono ordini da falchi austerity’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “La Nadef dimostra che Meloni e Giorgetti prendono ordini dai falchi europei dell’austerity. La prossima legge di bilancio verrà dunque scritta per compiacere loro. Non sono infatti previsti investimenti produttivi per rilanciare la crescita italiana, né politiche redistributive per sostenere le famiglie in crisi e il potere di acquisto dei cittadini. Per nascondere il loro fallimento e per far dimenticare tutte le fantasmagoriche promesse fatte in campagna elettorale e oggi rimangiate, Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti si attaccano a recriminazioni e accuse assurde verso chi li ha preceduti. La smettano di vivere di rancore e inizino a lavorare seriamente per il bene dell’Italia perché se continua così verranno ricordati per quelli che hanno riportato il nostro Paese alla crescita ‘zero virgola’, mentre Giuseppe Conte sarà sempre quello del +12% in due anni”. Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.