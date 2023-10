Nadef: Bergesio (Lega), ‘misure improntate a buon senso’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La Nadef segue principi di politica di bilancio seria e responsabile, tenendo in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’aumento dei tassi di interesse e le conseguenze della guerra in Ucraina. L’obiettivo è il sostegno ai redditi medio bassi, particolarmente colpiti dalla situazione di incertezza”. Così Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega.

“Il documento – precisa – conferma in primo luogo il taglio del cuneo fiscale, interventi per famiglie e natalità, e l’avvio della delega fiscale. Fare debito non è mai una buona cosa ma, allo stesso tempo, l’aiuto alle famiglie deve essere comunque confermato. Di conseguenza è stata rideterminata la previsione di crescita per il 2023, il 2024 e gli anni successivi, aggiornando il livello di indebitamento che ogni anno il Paese si può permettere, cosa che ci consente di confermare la decontribuzione già decisa l’anno scorso, di confermare e di potenziare gli interventi a favore della famiglia e di avviare l’applicazione della delega fiscale con il primo scaglione del 23%. La spesa per la sanità si riduce nel 2024 dell’1,3% attestandosi a 132,9 miliardi ma risale nel biennio successivo, attestandosi a 136,7 miliardi nel 2025 e a 139 miliardi nel 2026”. “Il governo ha agito in modo responsabile e serio, nonostante le difficoltà legate allo scenario internazionale che si sta delineando, per sostenere le famiglie italiane e l’economia”, conclude Bergesio.