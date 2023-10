Nadef: Bonetti, ‘da riscrivere, serve sostegno a imprese e famiglie’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Quello che emerge in queste ore, anche dopo il voto della Camera, è che sarebbe necessario riscrivere la Nadef. Abbiamo visto la maggioranza proporre uno scostamento di bilancio con motivazioni che non erano consistenti e gravi come quelle che invece si stanno adesso prospettando nello scenario sia italiano che internazionale. Noi siamo disponibili a ragionare oggi su un piano che metta in campo un sostegno concreto al sistema produttivo e alle famiglie, come abbiamo fatto quando eravamo al governo del Paese col presidente Draghi”. Così Elena Bonetti, deputata dì Azione-Italia Viva-Renew Europe a Sky Economia.