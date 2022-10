Nadef: Bonomi, ‘impossibile fare previsioni realistiche su crescita prezzi’

Ottobre 3, 2022

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – “La Nadef presentata al Parlamento mercoledì scorso prevede per il 2023 una crescita che scende dal 3,4% di quest’anno allo 0,6%; un dato ottimo se paragonato a quello tedesco e della media europea, ma dobbiamo sapere che è una previsione ispirata a un robusto ottimismo, visto che Standard&Poor’s ha appena tagliato la crescita attesa dell’Italia del 2023 al -0,1% e Fitch addirittura allo 0,7% in meno. Qui non si tratta di essere ottimisti o pessimisti; la verità è che nessuno oggi è in grado di fare previsioni realistiche dell’effetto sulla crescita che avranno i prezzi di cui non possiamo prefigurare gli andamenti perché seguono le decisioni scellerate dei russi”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea generale 2022 dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese