Nadef: Braga (Pd), ‘una presa in giro, non c’è niente, no anche allo scostamento’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Questo documento è una grande presa in giro e un pericolo per il Paese”. Lo ha detto in aula Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, annunciando il voto “convintamente contro” alla Nadef del suo gruppo.

“Una Nadef che fotografa tre macigni: le previsioni di crescita 2024 sovrastimate; le previsioni sul debito con un obiettivo irrealistico; gli interessi sul debito pubblico con una situazione che è preoccupante”, ha spiegato Braga.

“In questo documento non c’è niente di tutto quello che servirebbe. E non possiamo votare uno scostamento che è di fatto una delega in bianco, senza nessuna garanzia di avere risorse dove servirebbero, a partire dalla Sanità pubblica”, ha sottolineato l’esponente del Pd.