Nadef: Conte, ‘si certifica che propaganda governo è finita’**

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Con la Nadef si certifica che la propaganda del governo è finita, da un pezzo. Abbiamo una prospettiva in cui c’è zero crescita, zero investimenti e ovviamente non si risolvono i problemi delle famiglie italiane, come caro mutui, il caro carrello della spesa al 10%, o il caro carburante. Da questo punto di vista credo che i primi a essere delusi siano i cittadini che hanno votato questo governo, che aveva annunciato una svolta per quanto riguarda la politica economica e sociale del Paese, e invece è un governo che certifica manovre dello zero virgola”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

“Non c’è nessuna prospettiva di rilancio del Paese – ha ribadito il leader pentastellato -, e vorrei ricordare che, di contro, questo governo per un anno ha continuato a beneficiare, come il governo Draghi, della prospettiva di espansione che abbiamo costruito. Ricordo, sono numeri, +12% di Pil in un biennio, abbiamo migliorato in due anni di 15 punti il rapporto debito/Pil, abbiamo maggiorato le entrate fiscali dello Stato di 100 miliardi in due anni, e quello è il tesoretto che prima Draghi, poi Meloni hanno distribuito agli italiani”. “Di suo, questo governo cosa ci mette? Nulla”, ha concluso Conte.