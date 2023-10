Nadef: Della Vedova (+E), ‘scostamento di bilancio non rispetta Costituzione’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Non siamo affatto soddisfatti dal documento presentato dal governo e siamo contrari allo scostamento di bilancio richiesto, per una ragione: l’articolo 81 della Costituzione prevede che si possa accedere allo scostamento di bilancio al verificarsi di eventi eccezionali e qui, di eventi eccezionali, non ce ne sono. Quindi non c’è responsabilità nell’aumentare deficit e debito, non c’è responsabilità nel prevedere il taglio del cuneo fiscale coperto solo per il 2024 e non per il 2025 e 2026. C’è uno scontro in atto tra la vostra propaganda e la realtà e c’è una palese violazione della Costituzione, perché non c’è nessun evento eccezionale”. Lo ha detto nell’aula di Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Il presidente del Consiglio tra marzo e aprile parlava di Rinascimento economico italiano – ha continuato -. Proclamava il fatto che l’Italia crescesse più degli altri Paesi, probabilmente fingendo di ignorare che c’era anche il lascito dell’ecobonus: questo documento è basato su una previsione di crescita economica per i prossimi anni che è troppo ottimista ed è diventato drammaticamente ottimista dopo i venti di guerra che hanno ricominciato a spirare”. “Parlate di genitorialità ma fate più debito, spingete per i prepensionamenti, non ci sono le riforme della crescita, nel Def avevate scritto che per rendere sostenibile il debito ci vuole una politica sensata, pragmatica, di immigrazione regolare, ma non fate nulla su questo. Di questo passo, se questo è l’inizio del vostro quinquennio, i ragazzi, i bambini che nasceranno oggi avranno un’unica opportunità fra 25 o trent’anni: emigrare”, ha concluso Della Vedova.