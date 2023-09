Nadef: Foti, ‘documento di responsabilità e ben meditato’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Chi ha la sfera di cristallo sulle previsioni di crescita del Pil è bravo. Vorrei ricordare che tutti pronosticavano che a inizio anno l’Italia sarebbe andata in recessione, che grazie alle misure preventive del Governo Meloni non abbiamo invece conosciuta. Le previsioni della Nadef sono in linea con gli andamenti macroeconomici e contengono dati molto realistici”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in un’intervista al ìQuotidiano nazionale’.

“I suoi indirizzi chiave -aggiunge- sono la conferma del taglio del cuneo, la prima fase della riforma fiscale, il sostegno alla genitorialità e rinnovo dei contratti del Pubblico impiego, con particolare riferimento alla sanità. Senza dimenticare gli investimenti pubblici, a partire da quelli già calendarizzati del Pnrr. Vorrei anche fare presente che la Nadef prevede misure incisive di contenimento della spesa pubblica, per una previsione di 2 miliardi. Devo dire che, se anche l’indebitamento netto in rapporto al Pil viene rivisto al rialzo, soprattutto per il 2024, l’aggiustamento prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa mi paiono del tutto in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo e il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Ue”.

“È una Nota che potremmo definire di responsabilità, molto ben meditata. Poi -conclude Foti- sono previsioni, come tutte soggette a verifica”.