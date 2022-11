Nadef: Giorgetti,’con superbonus 37,8 mld maggiori oneri in 2023-26’**

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Per il superbonus, “l’incremento, rilevato sulla base delle informazioni aggiornate al primo settembre, segnala uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi di euro sull’intero periodo di previsione”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla Nadef davanti le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.

“In particolare, per gli anni 2023-2026, i maggiori oneri determinano un maggior onere, con il conseguente peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra gli 8 e i 10 miliardi di euro in ciascun anno, che potrebbe pregiudicare l’adozione di altre tipologie di intervento”, sottolinea. “Peraltro, la stima degli oneri per il Superbonus 110% potrebbe subire un ulteriore incremento a fine anno considerando anche i dati al 30 settembre pubblicati da Enea”, aggiunge.