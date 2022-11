Nadef: Giorgetti,’oltre 50 mld per spesa pensioni 2022-25’**

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Nel periodo 2022-2025 “la spesa per pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla Nadef davanti le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.

Il ministro ha poi spiegato che “nell’ambito della positiva evoluzione della spesa primaria, si registra un incremento nella spesa per pensioni. Le nuove stime di inflazione determinano infatti una diversa ipotesi di indicizzazione, che comporta maggiori oneri per 7,1 miliardi nel 2024 e 5,6 miliardi nel 2025”. Per dare un’idea degli oneri che complessivamente gravano sulla spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all’inflazione, aggiunge, “le stime del conto economico a legislazione vigente scontano un incremento di 5,4 miliardi per il 2022, cui segue un incremento di 21,3 miliardi nel 2023, 18,5 miliardi nel 2024 e 7,4 miliardi nel 2025. Ciascuno di questi incrementi è a carattere continuativo, ovvero si trascina negli anni successivi aggiungendosi ai nuovi incrementi per adeguamento all’inflazione prevista in ciascun anno”.