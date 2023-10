Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Lo scenario economico presenta i contraccolpi di eventi straordinari, come la guerra in Ucraina, l’ondata di inflazione. Per questo motivo, l’impostazione che il governo ha inteso imprimere alla Nadef è stata prudente. Ora, peraltro, dobbiamo fare i conti anche con il conflitto in Medio Oriente. E’ chiaro che se il quadro cambia, qualcosa dovrà cambiare anche da noi”. Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, intervenendo a Restart, su Rai 3.