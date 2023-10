Nadef: Marattin, ‘scostamento? Forse governo si considera calamità…’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “È la prima volta che si chiede al Parlamento uno scostamento di bilancio (che per nostra legge costituzionale si può chiedere solo per gravi recessioni o calamità naturali) in un momento in cui il Pil cresce più del potenziale”. Lo dice Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva.

“Due domande quindi: la Corte dei Conti può parificare un bilancio viziato da questa anomalia così grande? E la seconda: non è che il governo considera se stesso una calamità naturale, tale per cui richiedere uno scostamento di bilancio?”, conclude.