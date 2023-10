Nadef: Milani (Fdi), ‘importante attenzione a sostenibilità ambientale e transizione ecologica’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Con l’approvazione della Nadef in un contesto macroeconomico non facile, si è comunque tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea nell’ambito della rimodulazione delle risorse erogate con il Pnrr, in particolare mi preme sottolineare l’importanza di continuare sul percorso di transizione ecologica. Con una particolare attenzione al capitolo dedicato alla sostenibilità ambientale su cui governo e maggioranza prendono impegni importanti nella strategia economica dell’Italia dei prossimi anni. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e razionalizzare le procedure per accelerare la produzione di energie rinnovabili. Nell’ambito del REPowerEu tre capitoli su cui si lavorerà per attuare la sostenibilità ambientale con una serie di azioni e investimenti, a partire dalla diversificazione dell’approvvigionamento energetico”. E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente.

“Per la transizione verde – spiega – verranno proposti crediti di imposta, contributi a fondo perduto e strumenti che consentano alle imprese investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Da evidenziare anche l’importante capitolo che riguarda le filiere industriali strategiche nella prospettiva dell’economia circolare nella cui ottica si muoverà la transizione ecologica. Tra le riforme allo studio con soddisfazione possiamo dire che si individueranno norme volte alla riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano e alla mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti Power Purchase Agreements (Ppa) da fonti rinnovabili. Su queste ultime la previsione di un Testo unico per l’autorizzazione degli impianti di produzione energetica. L’impegno di maggioranza e governo si orienterà su una transizione ecologica e soprattutto sostenibile”.