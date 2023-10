Nadef: Oxford Economics, in Ue cambio strategia non giocherà a favore Italia**

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. – (Adnkronos) – Alla luce di quanto disegnato nella Nadef “stiamo evidentemente assistendo ad un cambiamento di posizione da parte del governo Meloni” che pure “aveva avuto l’opportunità di perseguire un approccio fiscale più prudente, poiché anche le stime del governo dipingono un quadro di un’economia italiana a pieno regime: l’output gap è positivo e il tasso di disoccupazione è destinato a rimanere vicino fino al 2026 al livello attuale del 7% che è il minimo degli ultimi 20 anni”. Invece “ora, il percorso verso la sostenibilità fiscale si è ristretto e riconquistare credibilità fiscale in caso di ulteriori tensioni finanziarie sarà più costoso, ostacolando ulteriormente la crescita economica” dell’Italia. Lo indica l’osservatorio di Oxford Economics in una analisi in cui segnala come “alla luce delle discussioni in corso con i paesi dell’Eurozona sul nuovo quadro fiscale dell’UE, questo cambiamento di strategia probabilmente non giocherà a favore dell’Italia”.

“Dopo aver visto i numeri presentati nel Nadef, è logico supporre che gli Stati membri più conservatori potrebbero chiedere vincoli più rigidi per il nuovo quadro fiscale” conclude lo studio.