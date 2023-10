Nadef: Paita (Iv), ‘con Meloni problemi aumentati, nessuno fa politica industriale’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Non condividiamo l’impostazione della Nadef e dobbiamo rilevare che, a un anno dall’insediamento del governo Meloni, i problemi del Paese non sono diminuiti ma sono, e di molto, aumentati”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, intervenendo in aula al Senato durante la discussione generale sulla Nadef.

“Delle tre strategie promesse in campagna elettorale dalla destra, migranti, tasse e legge Fornero, non è rimasto nulla. Siamo di fronte a una prospettiva di taglio del welfare e a una incapacità di investimento. Mettere la testa sotto il tappeto – ha aggiunto Paita – non calmerà i mercati e non aiuterà ad affrontare il nodo della crescita modesta”.

“Due cose mi preoccupano in particolare: la prima è la politica industriale. Chi la sta facendo? Chi si occupa dell’ex Ilva? Abbiamo una quantità enorme di lavoratori in cassa integrazione e il governo balbetta. Il ministro Urso non è in grado di definire una linea chiara e far sentire la propria voce. Sento parlare di tutto, ma non una parola sulle questioni industriali. E poi la sanità: nella Nadef, si prospetta un taglio ulteriore al Servizio sanitario nazionale. Siamo in emergenza, i cittadini devono decidere se mangiare o curarsi. Faccio un appello: il tema della sanità è cruciale, dobbiamo dare garanzie e tutele ai più fragili”, ha concluso Paita.