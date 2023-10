Nadef: Schlein, ‘da governo no risposte su sanità, battaglia anche l’11 in piazza’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Avevamo chiesto al governo degli impegni precisi per la difesa della sanità pubblica ma non abbiamo avuto risposte”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Avevamo chiesto 7 miliardi per stare alla spesa di quest’anno o almeno i 4 miliardi chiesti dal ministro Schillaci e dalle regioni. Per questo abbiamo votato contro lo scostamento di bilancio e continueremo la battaglia contro i tagli del governo Meloni e contro le liste di attesa. Aspettiamo tutti anche per questa battaglia nella piazza dell’11 novembre”.