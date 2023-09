Nadef: Tenerini (Fi), ‘conciliare esigenze italiani con salute conti pubblici’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “La Nadef predisposta dal governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. L’impronta è quella del senso di responsabilità. Bene il taglio del cuneo fiscale, le misure di sostegno alle famiglie con redditi più bassi, gli incentivi alla genitorialità, la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento alla sanità”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurla ulteriormente nel corso della legislatura. Purtroppo si è dovuto fare i conti con gli errori del passato che hanno determinato un importante deficit di bilancio e hanno imposto un certo rigore. Una manovra che non sa di propaganda politica ma che intende conciliare le esigenze degli italiani con la salute dei conti pubblici”, conclude l’esponente azzurra.