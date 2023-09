Nagorno: iniziati negoziati per reintegrazione armeni Karabakh nell’Azerbaigian

Settembre 21, 2023

Baku, 21 set. (Adnkronos) – E’ iniziato a Yevlakh, in Azerbaigian, l’incontro della delegazione azera con i rappresentanti degli armeni del Karabakh per discutere dell’integrazione di quest’ultimi nel paese. Lo riferiscono i media azeri. I negoziati si svolgono attraverso la mediazione del comando del contingente russo di mantenimento della pace nel Nagorno-Karabakh. La parte azera è rappresentata dal deputato Ramin Mamedov, che nel marzo di quest’anno è stato nominato dal presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev responsabile dei contatti con gli armeni residenti nella regione del Karabakh. La parte armena ai negoziati è rappresentata dai membri del parlamento del non riconosciuto Nagorno-Karabakh David Melkumyan e Areg Avagyan.