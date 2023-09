Nagorno: polizia azera arresta ex premier separatista

Settembre 27, 2023

Baku, 27 set. (Adnkronos) – Il Servizio di frontiera statale dell’Azerbaigian ha arrestato l’ex capo del governo della non riconosciuta Repubblica del Nagorno-Karabakh Ruben Vardanyan, mentre cercava di partire in direzione dell’Armenia. Lo ha riferito il servizio stampa del Servizio, citato dalla Ria Novosti, precisando in un comunicato che “il 27 settembre, al checkpoint di Lachin, Ruben Vardanyan, arrivato illegalmente nel Paese, è stato arrestato. E’ stato portato nella città di Baku dai membri delle forze di reazione rapida del Servizio statale di frontiera”.

Originario di Yerevan, Ruben Vardanyan è conosciuto come il fondatore della società di investimento Troika Dialog e della Scuola di Management di Mosca Skolkovo. I media stimano la sua fortuna in un miliardo di dollari. Nel 2022, Vardanyan ha rinunciato alla cittadinanza russa e si è trasferito nel Nagorno-Karabakh, dove – ricorda l’agenzia Ria – dall’ottobre 2022 al febbraio 2023 ha servito come capo del governo di stato della non riconosciuta Repubblica del Nagorno-Karabakh.