Napoli, bimba investita e uccisa: madre ha perso controllo dell’auto

Aprile 22, 2023

Napoli, 22 apr. – (Adnkronos) – C’era la madre alla guida dell’auto che ha investito e ucciso la bimba di 7 anni, morta nel pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la madre della piccola avrebbe perso il controllo dell’auto, un’Audi A3, mentre faceva manovra in via Emilio Buccafusca. Investito anche un conoscente che era con loro che non ha riportato ferite gravi. La bambina, invece, non ce l’ha fatta.

In un primo momento si era ipotizzato l’investimento da parte di un’auto pirata, scappata senza fermarsi e prestare soccorso, ipotesi scartata a seguito degli accertamenti dei militari, intervenuti in via Emilio Boccafusca. La salma e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.