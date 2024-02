Napoli: Borrelli (Avs), ‘grati a Siniscalchi per sue battaglie ambientaliste’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “Vincenzo Maria Siniscalchi è stato una presenza fissa nelle battaglie ambientaliste napoletane. Era stimato come intellettuale e avvocato, benvoluto dal quartiere dove viveva e dalla città. È stato un parlamentare serio e presente. Ci ha lasciati a 92 anni mentre partecipava a un evento dell’Anpi in difesa della costituzione. In prima linea fino all’ultimo secondo. Lo ricorderemo con affetto e gratitudine”. Lo dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.