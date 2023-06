Giugno 21, 2023

Napoli, 21 giu. – (Adnkronos) – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri sera nell’ospedale Cto dove poco prima un 51enne aveva danneggiato lievemente il vetro della porta antipanico che dà accesso al pronto soccorso. L’uomo sarebbe andato in escandescenze per i tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e denunciato l’uomo per danneggiamento ad infrastrutture pubbliche. Non si registrano feriti.