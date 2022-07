Napoli: Draghi scrive a giovani ‘La Paranza’ dopo premio,’esempio cittadinanza attiva’

Luglio 7, 2022

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Vi scrivo per complimentarmi con voi per il premio European Heritage Word. E’ il giusto riconoscimento però straordinario lavoro e portare avanti per Napoli. Conservo un bellissimo ricordo della mia visita alle catacombe di San Gaudioso, del vostro entusiasmo, della vostra competenza e professionalità. Grazie a queste qualità avete riportato alla luce un luogo affascinante a beneficio di tutti. Voglio ringraziarvi per il vostro esempio di senso civico di cittadinanza attiva – continuate così!”. Così il premier Mario Draghi in una lettera arrivata a sorpresa ai ragazzi de ‘La Paranza’ impegnati alle catacombe di San Gaudioso e premiati per il loro operato

A raccontare della missiva del presidente del Consiglio, gli stessi volontari sulla pagina Facebook delle Catacombe di Napoli. “All’Infopoint delle catacombe di Napoli tutto scorre fino alle ore 13:59, quando sulla nostra casella di posta leggiamo ‘Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri ai ragazzi e alle ragazze de La Paranza’. Subito dopo, attimi di gioia e di incredulità – scrivono – Il Presidente Mario Draghi ci ha scritto personalmente per congratularsi dell’European Heritage Award ricevuto, per l’entusiasmo, la competenza e la professionalità con cui svolgiamo le nostre attività. Per essere, la nostra cooperativa, un esempio di senso civico e di cittadinanza attiva. C’è una Napoli di cui essere orgogliosi, e il Rione Sanità ne è parte integrante! Grazie Presidente, certamente continueremo così!”.