Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi: primi 6 arresti

Marzo 16, 2023

Napoli, 16 mar. (Adnkronos) – Primi arresti per gli scontri avvenuti ieri nel centro di Napoli. Sono 6 le persone al momento arrestate, fa sapere la questura partenopea. Gli scontri sono avvenuti principalmente nell’area di piazza del Gesù e calata Trinità Maggiore, nel centro storico cittadino, dove sono confluiti i tifosi dell’Eintracht Francoforte al termine di un corteo che ha attraversato il lungomare e le strade del centro. Qui un gruppo di ultras napoletani ha cercato il contatto con i rivali, evitato dalla presenza delle forze dell’ordine.

In serata, dopo la partita di Champions League disputata allo stadio Maradona, alcuni tifosi del Napoli hanno nuovamente tentato il contatto con i tedeschi, stavolta nei pressi dell’hotel del lungomare Caracciolo dove risiedevano in attesa di tornare in Germania. Anche in questo caso il contatto è stato evitato dall’azione delle forze dell’ordine.

Intanto è in corso in prefettura a Napoli una riunione urgente, convocata ieri sera, per fare il punto sugli scontri. Partecipa alla riunione anche il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, arrivato poco fa a piazza del Plebiscito. Il vertice è presieduto dal prefetto Claudio Palomba, presenti il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri.