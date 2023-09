Napoli-Lazio 1-2, Sarri batte Garcia con gol di Luis Alberto e Kamada

Settembre 2, 2023

(Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo del Napoli nell’anticipo serale in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti si impongono con i gol di Luis Alberto e Kamada. Per i campioni d’Italia, momentaneo pareggio di Zielinski. La formazione di Sarri, al primo successo dopo 2 sconfitte, sale a 3 punti. Gli azzurri di Garcia, al primo k.o. del torneo, restano a quota 6.

Il Napoli si fa vivo subito con il primo guizzo di Kvaraskhelia: percussione e tiro al 3′, palla fuori. I padroni di casa mantengono l’iniziativa, Provedel però non deve intervenire fino al 21′: ancora Kvaratskhelia, stavolta da fuori, e il portiere della Lazio salva. Il match si infiamma nel giro di 120 secondi.

La Lazio affonda e colpisce al 30′: Felipe Anderson ispira, Luis Alberto inventa il gol del vantaggio con un colpo di tacco geniale per l’1-0. Il Napoli reagisce subito e pareggi al 32′ con Zielinski. Conclusione dal limite, tocco di Romagnoli, 1-1 immediato. Le due squadre si affrontano a viso aperto e prima dell’intervallo c’è una chance a testa: Felipe Anderson viene murato dalla difesa partenopea, Olivera non trova la porta dall’altra parte.

Il copione non cambia in avvio di ripresi, si continua senza esclusione di colpi e la Lazio rimette il naso avanti. Ancora Felipe Anderson ad accendere la miccia, velo di Luis Alberto e Kamada di sinistro può bucare Meret: 1-2 al 52′. Il Napoli fatica a reagire, i cambi effettuati da Garcia non cambiano il quadro. La Lazio trova spazi per rendersi pericolosa e al 67′ colpisce: il gol di Zaccagni viene annullato per fuorigioco. Al 73′ fa centro Guendouzi, ma il 3-1 viene cancellato ancora per offside.

Il Napoli prova a scuotersi ma produce solo una conclusione imprecisa con Osimhen, che cerca di sfruttare una chance in mischia. La Lazio riparte alla ricerca del colpo del k.o. definitivo: Zaccagni sfiora il palo all’86’. Finisce 2-1 per i romani, Napoli al tappeto.