Napoli, Manfredi: “Starbucks porta flavor internazionale in una città con una grande capacità innovativa”

22 Maggio 2024

Napoli, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Napoli città famosa per la sua cultura del caffè e per le sue tradizioni culinarie uniche, ha accolto con entusiasmo l’arrivo della rinomata catena americana Starbucks che ha inaugurato nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di Napoli il secondo store della Campania. Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Avere un marchio come Starbucks a Napoli significa portare un flavor internazionale in una città che ha grande capacità innovativa ma anche una grande tradizione. E’ il mix giusto per dare il senso di una grande città internazionale piena di turisti stranieri ma anche di tanti napoletani abituati a muoversi nel mondo”, ha spiegato.

L’apertura dello store ha portato anche 30 posti di lavoro: “Trenta ragazzi napoletani lavorano in questa realtà – ha aggiunto il primo cittadino – e questo rappresenta un altro passo di questo percorso che stiamo portando avanti con i grandi marchi e i grandi gruppi, per una città sempre più all’avanguardia, più competitiva, più aperta al mondo”.

Nulla da temere per i piccoli bar del quartiere secondo il sindaco Manfredi: “Starbucks è una realtà internazionale che offre un prodotto rivolto ad un target diverso. E più variamo l’offerta, più potenziamo la qualità della città, più rafforziamo il territorio. Questa è un’altra realtà importante che porta sapori e modalità diverse ed è anche un modo per aumentare la competizione e la competizione fa bene perchè aumenta la qualità. Oggi è veramente un giorno positivo”, ha concluso.